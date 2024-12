João Fonseca vence Van Assche e chega à final do Next Gen ATP Finals

A queda do império do Manchester City

Em toda a competição, Fonseca apresentou o desempenho consistente que o credenciou a alcançar as etapas decisivas. Na fase de classificação, conseguiu três vitórias e avançou como líder do Grupo Azul do evento, que reúne tenistas com até 21 anos.

Na final, que acontece neste domingo às 14 horas (de Brasília), João Fonseca irá enfrentar Learner Tien, que ganhou o duelo de norte-americanos contra Alex Michelsen por 3 a 2, parciais de 2/4, 4/2, 1/4, 4/0 e 4/1. Na etapa de grupos, o brasileiro venceu o rival por 3 a 1.