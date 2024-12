John Textor parabeniza João Paulo Magalhães, eleito o novo presidente do Botafogo

"É uma grande honra ser escolhido presidente do Botafogo, uma responsabilidade imensa. Eu quero dizer para toda a torcida do Botafogo que tudo que eu pude fazer para apoiar o John Textor e a SAF, farei. Eu sou um soldado do Botafogo eu vou proteger o futebol do Botafogo sempre", afirmou João Paulo Magalhães.

Na chapa "Os Escolhidos", João Paulo contou com apoio do atual presidente Durcesio Mello, que foi quem realizou o processo da criação da SAF e da venda para Textor. Vinícius Assumpção, atual vice-presidente, foi derrotado por Magalhães.

A eleição foi realizada na sede do clube em General Severiano e contou com ídolos do futebol e nomes importantes da história do clube, como Paulo Cézar Caju, Jairzinho e o ex-presidente Nelson Mufarrej. Os associados puderam votar das 9h até às 20h (de Brasília).