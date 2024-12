Sport avança em projeto para modernização da Ilha do Retiro

Nesta quarta-feira, o Sport deu um importante passo no projeto do Retrofit Complexo da Ilha do Retiro, que modernizará o estádio. O Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) de Recife aprovou o plano de forma unânime, com 23 votos a favor e nenhum contra.

A aprovação no CDU significa que os impactos do projeto no trânsito, na vizinhança, no entorno e no meio ambiente foram validados pelos órgãos competentes.

"Este é mais um passo fundamental dentro do compromisso que assumimos na última campanha, dando andamento às entregas que foram prometidas. O projeto do Retrofit da Ilha do Retiro é uma oportunidade histórica para modernizar nosso clube e, ao mesmo tempo, impulsionar o Sport a um novo patamar. Estamos trabalhando para que ele se torne um legado duradouro para nossos torcedores e, como consequência, também ajudar a mobilidade da cidade", disse Yuri Romão, presidente do Sport.