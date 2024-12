Artur Jorge irá trocar o Botafogo pelo futebol árabe, diz jornal português

A novela sobre a permanência de Artur Jorge no Botafogo para 2025 ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. De acordo com o jornal Record, de Portugal, o treinador está perto de trocar o Glorioso pelo Al Rayyan, do Catar, nos próximos dias, restando poucos detalhes para a assinatura do contrato entre partes.

"A informação que tenho é que o futuro de Artur Jorge passa pelo Catar, não por Portugal. Diria que está praticamente fechado. Voltar a Portugal nessa altura teria um grande esforço fiscal para Artur Jorge ou para o clube que o contrate. Acho que o futuro dele está longe de Portugal, vai enriquecer, está tudo bem, fazer um pé de meia, para depois ter liberdade de escolher o que quer fazer" afirmou Sérgio Krithinas, diretor-executivo do "Record".