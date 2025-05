Ancelotti deve deixar o Real antes do fim da temporada, diz jornal espanhol

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, deve deixar a equipe antes do final do Campeonato Espanhol. O treinador sairá após o jogo contra o Barcelona, neste domingo, ou depois do confronto com o Mallorca, na próxima quarta, ambos pela liga nacional. Com a sua possível saída, o italiano pode assumir a Seleção Brasileira. A informação é do jornal espanhol Marca.