Zaga do São Paulo pode mudar para clube se adequar à nova realidade financeira

O São Paulo terá de se adequar a uma nova realidade financeira a partir de 2025 com a criação do FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) lançado em parceria com a Galápagos Capital. Com isso, o clube será obrigado a reduzir sua folha salarial com a saída de alguns atletas do elenco, entre eles alguns zagueiros.

Dois defensores do Tricolor têm sido cotados para deixar o Morumbi em 2025: Arboleda e Ferraresi. O primeiro é considerado ídolo do clube, é o jogador do elenco com mais tempo de casa (chegou em 2017) e uma referência técnica. Já o segundo não conseguiu se consolidar desde que foi adquirido em definitivo após empréstimo e, pelo pouco tempo dentro de campo, vê com bons olhos uma negociação.

"Em relação ao Ferraresi temos sondagens. Grande jogador, que trouxemos da Premier League, porque é do Grupo City. Esse é o São Paulo que tem credibilidade, porque quando vai para a Inglaterra fica três dias e faz quatro reuniões com vários players. Então, o Ferraresi é um jogador que nós contamos com ele, até porque jogou de lateral direito também, foi bem. Todas as propostas são ouvidas e analisadas, mas no momento só chegou sondagem", admitiu o presidente do São Paulo, Julio Casares.