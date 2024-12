Garçom do sub-20 do Palmeiras em 2024 usa mantra de Abel e mira tri da Copinha

Lateral-direito da equipe sub-20 do Palmeiras, Gilberto irá disputar sua terceira Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube. O jogador, que terminou a temporada de 2024 como líder de assistências do Verdão, projetou a disputa da Copinha de 2025 e usou o "mantra" de Abel Ferreira para valorizar o coletivo.

"Tenho que agradecer a Deus por estar vivendo esse momento novamente. É um grupo que trabalha muito, batalhador. Pecamos na final da Copa do Brasil, mas vencemos o Brasileiro, foi um ano de muitos aprendizados. Agora vamos focar para ir em busca do tricampeonato na Copinha, que é muito importante para a base, é a Copa do Mundo da base, como nosso professor Lucas (Andrade) fala. Vamos seguir fortes na preparação e se Deus quiser sair com o tri", disse.