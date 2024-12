Fluminense faz proposta por Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória

Hoje com 26 anos, Lucas Arcanjo é revelado nas categorias de base do próprio Vitória e fez sua estreia no profissional em 2020. Nesta temporada, ele foi um dos principais jogadores na campanha do Brasileirão que levou o clube baiano a conquistar uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2025.

Com o fim da temporada, o Fluminense está ativo no mercado. Mário Bittencourt, presidente do clube, já confirmou a renovação contratual do técnico Mano Menezes, o interesse em Richarlison e a saída de Felipe Melo, além de indicar que Diogo Barbosa e John Kennedy também não devem seguir em 2025.