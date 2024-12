Vitória fecha com empresa de apostas para patrocínio máster por três temporadas

O EC Vitória assinou contrato de patrocínio máster com a plataforma do segmento de apostas Bet7k, por três temporadas, com início válido para primeiro de janeiro de 2025.

Além da exposição nas camisas de jogo, treino e viagens, a empresa terá disponível espaços e propriedades de marketing e digital, além de ativações de marketing envolvendo o clube.

A empresa de apostas possui investimentos no esporte e patrocina o Mirassol, clube que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, além de Novorizontino, Operário, Athletic Club, Ituano e Brusque.