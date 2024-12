Prêmio The Best Fifa: saiba informações, indicados e onde assistir à cerimônia da nona edição

? FIFA (@FIFAcom) December 16, 2024

O evento contará com a presença de autoridades, como o presidente da Fifa, membros do conselho, lendas do futebol e outros embaixadores locais e regionais, além de pioneiros do esporte.

Todos os vencedores dos prêmios foram escolhidos por meio de um sistema de votação com peso igual entre torcedores, capitães e técnicos das seleções nacionais femininas e masculinas, além de representantes da mídia.

Os torcedores também participaram da votação para a formação das seleções feminina e masculina do The Best Fifa. Para a escolha dos 11 iniciais, os torcedores tinham à disposição uma lista com os 77 jogadores e jogadoras, escalando-os em formações predefinidas. O resultado se deu com base nessa votação e na consulta de um painel de especialistas.

A partir deste ano, o The Best passará a incluir o "Prêmio Marta", que será concedido à autora do gol mais bonito do futebol feminino no ano. A votação neste quesito foi dividida entre torcedores e o painel de lendas da Fifa. O vencedor do Prêmio Torcedor da Fifa foi escolhido apenas por torcedores, enquanto o do Prêmio Fair Play da Fifa foi decidido por especialistas.

Veja as premiações e indicados a cada prêmio da Fifa: