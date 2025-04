Evangelista e mais quem? Colunistas debatem meio-campo ideal no Palmeiras

Eu não entendi o Richard Ríos começar no banco. Ele é indispensável no meio-campo do Palmeiras, talvez por desgaste. Ele é indispensável para jogar ao lado do Lucas Evangelista, que vai botar todo mundo que está fora no banco.

Alicia: Abel está fazendo testes, mas Lucas Evangelista não pode sair

O Abel está tentando entender qual é a melhor dupla para fazer o meio-campo do Palmeiras. Para fazer a contenção, mas também a criação. Richard Ríos, do ponto de vista criativo, é o melhor deles todos, provavelmente. Agora, com a chegada do Evangelista aumentou a qualidade.

Mas, o Ríos tem um problema de foco, não de qualidade. Tem momentos em que parece que ele se desliga do jogo e o Palmeiras fica exposto. Acho que o Abel está fazendo testes. O Emi Martínez não tem mostrado grandes coisas, e o Aníbal Moreno caiu muito de produção. [...] Acho que não tem como tirar o Evangelista do time, mas a dupla vai variar de acordo com o adversário.

Alicia Klein

