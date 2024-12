Athletico-PR anuncia Maurício Barbieri como novo técnico para 2025

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Maurício Barbieri. O treinador de 43 anos comandará o Furacão durante a temporada de 2025.

O comandante iniciará a preparação para a próxima temporada do clube paranaense no dia 26 de dezembro. Além dele, também chega ao time o auxiliar técnico Maldonado.

O novo técnico do Athletico-PR acumula passagens por Flamengo, Vasco e RB Bragantino e está sem clube deste outubro deste ano, quando foi demitido do Juárez, do México.