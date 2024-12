Líder isolado, PSG vence Lyon e se mantém invicto no Campeonato Francês

Neste domingo, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Francês, o PSG recebeu o Lyon no Estádio Parc des Princes, venceu por 3 a 1 e se manteve invicto na competição. Dembelé, Vitinha e Gonçalo Ramos balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Mikautadze descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o PSG chegou aos 37 pontos, na primeira colocação, e se isolou ainda mais na liderança, aumentando para sete sua diferença de somados em relação ao vice-líder Olympique de Marselha. A equipe comandada por Luis Enrique também se manteve invicta no torneio, agora com 11 vitórias e quatro empates nas 15 partidas disputadas. Já o Lyon permaneceu com 25 somados, na quinta posição.

O PSG retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), quando visita o Monaco, no Estádio Luís II, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. No sábado, às 14h, o Lyon visita o Feignies, no Complexe Sportif Didier Eloy, pela primeira rodada da Copa da França.