Santos goleia rivais no sub-14 e sub-16 e garante mais dois títulos para a base

O Santos conquistou dois títulos nas categorias de base neste sábado. O Peixe foi campeão da Copa Buh nas categorias sub-14 e sub-16.

Os mais velhos golearam o Barcelona Capela por 4 a 1 e fecharam o torneio com 100% de aproveitamento. Vinícius Fabri, Lorenzo de Paula, Dudu Gimenes e Samuel Pierri fizeram os gols alvinegros. Com 15 tentos, o atacante João Grando foi o artilheiro na categoria.

Sob comando do técnico Elder Campos, o Peixe venceu a final com Arthur do Vale (Danilo Silva); Guilherme Cruz, Pedro Murça, Bruno Gabriel e Yuri Soares (Ryan Brayan); Cabelo, Benício (Samuel Pierri) e Vinícius Fabri (Darlan); Damásio (Garcia), Lorenzo de Paula (Davi Santos) e João Grando (Dudu Gimenes).