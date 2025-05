Vojvoda destaca goleada do Fortaleza sobre o Colo-Colo pela Libertadores: "Temos que valorizar"

Com gols de Breno Lopes, Marinho e Deyverson, o Fortaleza abriu 3 a 0 no placar, ainda no primeiro tempo. Já na reta final da partida, Juan Martín Lucero anotou o quarto gol e fechou a goleada da equipe nordestina.

Com a vitória, o Fortaleza assumiu a vice-liderança do grupo E na Copa Libertadores, com sete pontos, empatado com o Racing-ARG, que leva a melhor no saldo de gols. O Colo-Colo é o lanterna da chave, com dois pontos.

Fortaleza volta a vencer

A goleada diante do Colo-Colo foi a primeira vitória do Fortaleza nos últimos nove jogos. A equipe vinha de três derrotas e seis empates no período.

"Vou falar a mesma coisa de quando as coisas não acontecem como esperado, quando perdemos para o Racing ou nessa sequência sem conseguir ganhar. Eu confio no trabalho. Me apoio no trabalho do dia a dia. Confiamos no trabalho e melhoramos o que precisávamos melhorar. Aceitamos as críticas que podem nos ajudar. E, a partir daí, voltar a construir a autoconfiança que precisávamos", comentou.

Agora, o próximo jogo do Fortaleza pela Copa Libertadores acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Atlético Bucaramanga-COL, pela quinta rodada, no Castelão.