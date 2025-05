Aos pés do Cristo, Fluminense recebe troféu do Super Mundial da Fifa

O Fluminense recebeu o troféu do Super Mundial de Clubes da Fifa aos pés do Cristo Redentor na manhã de hoje (7).

'A bênção João de Deus' é lembrado

Cristiano Holtz, Vigário colaborador do santuário Cristo Redentor, realizou uma breve cerimônia e abençoou uma camisa do Tricolor. O presidente do clube, Mario Bittencourt, não esteve presente.