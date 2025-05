Lesionado, Curry vira preocupação nos Warriors nos playoffs da NBA; Cavs perdem mais uma

O Golden State Warriors deixou a quadra na noite desta terça-feira com sentimentos opostos: feliz pela vitória sobre o Minnesota Timberwolves, fora de casa, e preocupado com a lesão do astro Stephen Curry. A noite também contou com nova vitória do Indiana Pacers sobre o favorito Cleveland Cavaliers nos playoffs da NBA.

Em Minneapolis, os Warriors abriram com vitória a série melhor de sete jogos, pelas semifinais da Conferência Oeste, diante do Minnesota Timberwolves. Fora de casa, venceram por 99 a 88. No entanto, Curry sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda e deixou a partida ainda no segundo período. Ficou em quadra por apenas 12 minutos. Mesmo assim, marcou 13 pontos. A equipe ainda não sabe a gravidade do problema físico.

Sem o astro, os Warriors foram liderados por Buddy Hield, com seus 24 pontos e oito rebotes. Jimmy Butler se aproximou de um "triple-double", com 20 pontos, 11 rebotes e oito assistências. O brasileiro Gui Santos, reserva da equipe, esteve em quadra por apenas três minutos e não conseguiu pontuar.