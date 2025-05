Para tudo se acabar na terça-feira

Noutro jogo, mas medíocre, o Corinthians só empatou com o América de Cáli e a sobrevivência na Sula ficou dificílima.

E, embora com vitória fora de casa sobre Minnesota no jogo 1 das quartas de final do Oeste, o GSW perdeu Stephen Curry, com lesão na coxa.

Ele esteve apenas 13 minutos em quadra, marcou 13 pontos, a metade do que havia feito o time, e se machucou, provavelmente para ficar fora dos próximos jogos do play off.