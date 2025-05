Playoffs da NBA: Indiana Pacers abrem 2 a 0 contra o Cleveland Cavaliers

? Indiana Pacers (@Pacers) May 7, 2025

O Indiana Pacers marcou oito pontos nos últimos 50 segundos do jogo. Haliburton decidiu, ao sofrer falta e ir para a linha de lance livre com 12 segundos restantes no cronômetro, com uma desvantagem de três pontos no placar (119 a 116 para os Cavs). Ele converteu o primeiro arremesso, errou o segundo, pegou o próprio rebote e, com 1.1 segundo restante, acertou a bola de três pontos da vitória.

Os desfalques de Evan Mobley (tornozelo esquerdo), De'Andre Hunter (polegar direito) e Darius Garland (pé esquerdo) prejudicaram os Cavs no jogo 2 da série. Donovan Mitchell liderou a equipe com 48 pontos, sendo 15 deles no terceiro quarto, que colocaram o time da casa 17 pontos à frente do placar (98 a 81).

O jogo três desta série será em Indianápolis, no Gainbridge Fieldhouse. A bola vai subir às 20h30 (de Brasília), nesta sexta-feira.

Warriors abrem 1 a 0 em Minneapolis

O Golden State Warriors e o Minnesota Timberwolves abriram a série com a equipe da Califórnia visitando e vencendo os Wolves por 99 a 88. Curry se lesionou durante a partida, com isso, Buddy Hield, Jimmy Butler e Draymond Green tomaram as rédeas da equipe.