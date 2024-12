Corinthians na Copinha: critério causa estranheza com presença de reservas do sub-17 e recém-contratados

A Gazeta também falou com membros do corpo técnico do Timão, que reforçaram que as decisões foram tomadas em conjunto pela comissão.

Comparação com listas passadas

Pegando como exemplo as listas do Corinthians para as Copinhas de 2023 e 2024, chama atenção a presença de atletas com idade sub-17 presentes na convocação para a próxima edição.

No torneio de 2024, o Timão chamou 21 jogadores com idade sub-20 e nove sub-17. No ano anterior, os números se repetiram.

Em 2025, a lista conta com 12 jogadores sub-20 e 18 sub-17.

Inúmeras contratações