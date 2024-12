Presidente do São Paulo publica foto com diretores para espantar suposto racha

O presidente do São Paulo, Julio Casares, procurou espantar o possível racha com a diretoria de futebol noticiado recentemente. Nesta sexta-feira, o mandatário tricolor fez questão de publicar uma foto da reunião que realizou com os nomes fortes do clube.

Da esquerda para a direita aparecem na foto o diretor adjunto de futebol, Fernando Bracalle, conhecido como Chapecó, Márcio Carlomagno, assessor da presidência, o presidente Julio Casares, o diretor de comunicação, José Eduardo Martins, o diretor adjunto de futebol Nelson Ferreira, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, e o diretor executivo de futebol, Rui Costa.

"Reunião hoje no Morumbis. Planejamento de 2025", escreveu Julio Casares na legenda da foto, indicando que não haverá qualquer mudança no comando do futebol visando a próxima temporada.