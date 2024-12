Casemiro se recupera de 2023 conturbado e acumula bons números pelo United nesta temporada

Além disso, Casemiro também lidera em passes decisivos (26), bolas recuperadas (89), interceptações (13) e em duelos aéreos ganhos (25). Com a chegada de Rúben Amorim, o brasileiro deve ganhar ainda mais espaço. Nesta temporada, o jogador já atuou 20 vezes.

Após muitos anos de sucesso no Real Madrid e na Seleção Brasileira, Casemiro se transferiu ao Manchester United em 2022, tendo um bom início com a camisa do time inglês. Porém, em 2023, o rendimento do brasileiro caiu drasticamente, chegando até a cometer falhas durante os jogos.