Estêvão cita "mistura de sentimentos" ao fim do Brasileiro e faz promessa para 2025 no Palmeiras

O atacante Estêvão foi o destaque do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em sua primeira temporada no profissional do clube. O jogador de 17 anos ficou bem emocionado depois do último jogo do Verdão, que foi a derrota contra o Fluminense, no Allianz Parque, no último domingo.

Em conversa com a Gazeta Esportiva, durante a gravação do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, a Cria da Academia contou que viveu uma "mistura de sentimentos" ao fim do Brasileirão, e prometeu, para 2025, um Estêvão melhor do que 2024.

"Foi uma mistura de sentimentos, mas acho que o que mais me pegou foi a última temporada no Brasil completa. E infelizmente não veio com o título do Palmeiras, mas pude dar muitas alegrias para o torcedor e espero continuar dando alegrias em 2025", disse o palmeirense.