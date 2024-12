Palmeiras tem maioria no Troféu Mesa Redonda; Estêvão é craque e revelação

Estêvão foi eleito o craque e a revelação da competição. No troféu Bola de Prata, da ESPN, ele também conseguiu essa dobradinha.

O meia Rodrigo Garro foi eleito o melhor estrangeiro e recebeu o prêmio das mãos do Craque Neto. O ex-camisa 10 do Corinthians foi homenageado logo depois e recebeu uma placa da TV.

Além do prêmio de melhor volante, Thiago Maia recebeu outro troféu em homenagem da TV às ações do jogador nas enchentes do Rio Grande do Sul. Ele recebeu das mãos de Evair Carneiro, a senhora que ele ajudou a resgatar durante o desastre.

O Santos foi homenageado durante a cerimônia pela conquista da Série B. O Peixe foi representado pelo vice-presidente Fernando Galotti Bonavides

No encerramento, parte dos atletas tetracampeões do mundo em 1994 receberam homenagem pelos 30 anos do título. Estiveram presentes Dunga, Cafu, Ricardo Rocha, Ronaldão, Márcio Santos, Zinho, Zetti e Muller.