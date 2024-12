Veja valor da premiação do Corinthians com o 7º lugar no Campeonato Brasileiro

Apesar do bom momento dentro de campo, com nove vitórias seguidas no Brasileirão, o clube segue em situação crítica financeiramente. A dívida atual do Corinthians é de cerca de R$ 2,4 bilhões, contando com o débito da Neo Química Arena.

No último domingo, o Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0 em Porto Alegre, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay. Assim, o Timão encerrou o Brasileiro com nove vitórias seguidas, igualando o recorde do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021.

Agora, os jogadores entrarão de férias e o time só volta a entrar em campo na semana do dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.