Titular absoluto, Gil foi jogador do Santos com mais minutos em 2024

Gil nos trabalhos! ?? pic.twitter.com/Au9KTBOEyy

? Santos FC (@SantosFC) November 9, 2024





Após ser dispensado pelo Corinthians no fim de 2023, Gil chegou ao Santos para fazer parte do ano mais difícil da história do clube praiano. O defensor foi peça chave na conquista do título da Série B e do acesso à elite do futebol brasileiro.

A ideia inicial de Gil era que a temporada pelo Peixe fosse a última de sua carreira. No entanto, a Gazeta Esportiva apurou que o zagueiro está se sentindo bem e feliz no Alvinegro e que deixou a aposentadoria de lado para jogar mais um ano.

O experiente defensor agora aguarda uma definição da diretoria quanto à seu futuro no Santos. Gil tem contrato com o time da Baixada Santista até o fim do ano.