Ceará vence o Grêmio com artilheiro Pedro Raul e gol do 'meio da rua'

1 x 0: Aos 23 minutos do 1º tempo, Galeano invadiu a área gremista e tentou um lançamento, mas a bola bateu na mão de Lucas Esteves e a árbitra Edina Alves Batista assinalou o pênalti. Na cobrança, Pedro Raul bateu firme no lado direito de Volpi, que até acertou o canto, mas a bola foi no cantinho.

Perdeu sozinho... Aos 38 minutos do 1º tempo, Amuzu faz ótima jogada pela ponta esquerda e cruzou na medida para Arezo na pequena área. O jogador uruguaio subiu sozinho no entre dois zagueiros do Ceará, mas cabeceou para fora.

Passou raspando! Aos 14 minutos do 2º tempo, Pedro Raul dominou lançamento no peito e, na entrada da área, ajeitou e soltou uma bomba que raspou no travessão. Quase o segundo gol do Ceará!

Ataque contra defesa. Com cinco substituições após o intervalo, o Grêmio passou a dominar a partida e pressionou o Ceará no campo de defesa, que escapava esporadicamente em contra-ataques.

Que pancada! Nos acréscimos da partida, Cristaldo pegou uma bola meio e soltou uma bomba de fora de área, tirando tinta da trave do goleiro Bruno Ferreira e quase empatando para o Grêmio no finalzinho do jogo.

Paredão cearense. Bruno Ferreira fez uma ótima defesa em chute de André Henrique e evita o empate gremista.