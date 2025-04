América domina Botafogo-SP e estreia na Série B com vitória em Belo Horizonte

O América-MG fez valer o mando de campo e estreou com vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, batendo o Botafogo-SP por 1 a 0, na noite deste sábado. Cauan Barros marcou o único gol do jogo na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

O time de Belo Horizonte vai a três pontos com o triunfo, enquanto o Botafogo segue zerado. A dupla volta a campo no domingo (13). O time mineiro joga às 16h, visitando o Remo no Mangueirão, enquanto o Botafogo recebe o Atlético-GO às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Foi na bola aérea que as duas equipes criaram as primeiras chances de gol. Aos 13, Alexandre Jesus, do Botafogo, completou cruzamento de cabeça e a bola saiu raspando a trave. Aos 15, Fabinho deu a resposta americana, mas João Carlos abafou, afastando o perigo.