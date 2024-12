Gómez avalia temporada do Palmeiras após derrota para o Fluminense e projeta 2025: "Desafiante"

Além do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras terá, no próximo ano, o Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos. Neste formado, 32 equipes brigam pelo título. O Verdão, na primeira fase enfrenta Porto (POR), Inter Miami (EUA) e Al-Ahly (EGI).

"Independente do rendimento, eu tenho a mesma identidade que o Palmeiras porque o Palmeiras me ensinou sempre lutar até o fim e dar meu melhor e ir para casa tranquilo. Acho que começarmos bem o ano, ganhamos o Paulista. Obviamente os adversários também se preparam para ganhar. Nós estamos há muito tempo sempre lutando. Desde que chegamos em 2018, ganhamos 12 títulos e ficamos em segundo lugar umas cinco vezes. Mas o grupo está aí e tem respeito, independente das dificuldades, dos resultados. O Palmeiras está sempre lutando por títulos. Esse time sempre luta, independente do resultado. Temos que fazer uma avaliação interna, melhorar e começar da melhor maneira 2025", seguiu.

Por fim, o zagueiro citou a necessidade de fazer uma avaliação interna para identificar os erros e melhorar para a temporada seguinte.

"Quando não consegue seu objetivo, a primeira coisa é que o grupo tem que lutar até o fim, mas depois fazer uma avaliação interna dos erros que nós cometemos. Na Copa do Brasil ficamos para o Flamengo que depois ganhou o título e na Libertadores também, com o Botafogo. Chegamos no último jogo com mínima chance, mas nossa identidade é lutar até o fim independente do resultado", finalizou.