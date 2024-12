Gabigol ressalta amor pelo Santos, mas deixa futuro em aberto e usa Memphis de exemplo

"As pessoas viajam muito. Não tem nada. Pode ser que aconteça (Cruzeiro)? Pode, mas eu só vou pensar a partir de amanhã. É mentira. Pode ser o Cruzeiro, Santos, Corinthians, Bahia, Fortaleza, não sei. Juro que não sei. Meu celular está tocando, sim, graças a Deus. É importante inúmeros times do Brasil e de fora querendo você", disse.

O Santos também busca a contratação de Gabigol, que ainda não respondeu a proposta de Marcelo Teixeira. O Peixe, inclusive, tem o carinho do centroavante. Ele foi revelado nas categorias de base do clube. Ao todo, foram 206 partidas e 83 gols com a camisa alvinegra.

"O Santos é um time totalmente especial no meu coração. É minha mãe. É um lugar que eu sempre vou amar. Sei que a torcida ficou brava em alguns momentos, quando fui para o Flamengo. Santos é minha casa. Quando saio de férias, vou para Santos. Meus pais moram lá. O Santos é o time do meu coração. Eu vejo jogos na TV. Sou um Menino da Vila. Não dá para apagar a história. É um time especial no meu coração e sempre vai ser", declarou.

Por fim, Gabriel Barbosa comentou o que mais lhe chama atenção para assinar com uma equipe. Ele citou Memphis Depay, atualmente no Corinthians, como exemplo.

"Eu tive oportunidade de jogar no Santos, que é um dos maiores clubes do Brasil. Depois fui para a Inter de Milão, um dos maiores da Itália, no Benfica, o maior de Portugal, e depois Flamengo. Então, o que eu espero do meu próximo time? Que seja um clube grande, que me ajude a ser campeão. Eu não fiz nada sozinho no Flamengo", disse.