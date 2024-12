Com Bastos e sem Vitinho, Botafogo desembarca em Doha para disputa do Intercontinental

Na noite desta segunda-feira, o Botafogo chegou em Doha, no Catar, onde disputa a Copa Intercontinental de Clubes da Fifa de 2024. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Glorioso, em rotina frenética, não conta com Vitinho para o torneio. Bastos, porém, viajou com a delegação e pode pintar como novidade.

O clube carioca viajou para o Catar em dois aviões fretados pelo New England Patriots, hexacampeão da NFL. A estreia do Botafogo no Intercontinental acontece nesta quarta-feira, às 11h (de Brasília), contra o Pachuca, do México. A bola rola no Estádio 974.

O lateral direito Vitinho sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida diante do Internacional, pela 37ª rodada do Brasileirão, e é baixa certa. Mateo Ponte, assim, deve assumir a titularidade do setor durante o Intercontinental.