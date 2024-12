Leila Pereira faz cobrança a Anderson Barros depois de derrota do Palmeiras

Nesta temporada, o Palmeiras teve uma postura um pouco mais agressiva do que no último ano, no mercado da bola. A equipe contratou sete jogadores. Três deles começaram o jogo contra o Fluminense como titulares: Aníbal Moreno, Agustin Giay e Mauricio. As outras contratações foram Bruno Rodrigues, Lázaro, Caio Paulista e Felipe Anderson.

O Palmeiras encerrou a temporada de 2024, portanto, com apenas o Campeonato Paulista como conquista. A equipe foi vice na Supercopa, caiu nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil e ficou sem segundo lugar do Brasileiro, com 73 pontos, seis atrás do Botafogo.