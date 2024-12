Emprestado ao Juventude, Lucas Barbosa vive boa fase e pode ser novidade no Santos em 2025

Emprestado pelo Santos, o atacante Lucas Barbosa vive a melhor temporada de sua carreira no Juventude. O empréstimo com o time jaconero se encerra no final do ano, e o jogador deve retornar à Baixada Santista. Assim, ele pode pintar como novidade para fortalecer o ataque do Peixe em 2025.

Revelado pelo clube praiano, Lucas Barbosa é o artilheiro do Juventude em 2024, com 14 gols marcados. O atleta também anotou cinco assistências no ano e foi quem mais jogou, com 55 partidas disputadas.

A temporada é, de longe, a melhor da carreira do atacante de 23 anos, que subiu ao profissional do Santos em 2021. Ele teve um bom desempenho em 2022, quando anotou 10 gols e cinco assistências e se consolidou no Peixe. Todavia, os números ainda são inferiores aos de sua passagem pelo Juventude.