Dudu desperta interesse do Santos, e Abel despista sobre futuro do jogador do Palmeiras

Em junho deste ano, o Cruzeiro chegou a anunciar nas redes sociais um acordo para a chegada do jogador ao clube. Contudo, a negociação que foi polêmica, já que não tinha documento assinado, não se concretizou. Na oportunidade, Dudu havia avaliado a oferta como irrecusável e, segundo Verdão, pediu para ser negociado.

No dia do anúncio, membros da Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, foram à casa de Dudu e pediram explicações sobre a decisão. Mesmo após a presidente Leila Pereira dar como certa a venda de Dudu ao time mineiro, o camisa 7 resolveu permanecer no Palmeiras.

Em agosto de 2023, Dudu sofreu grave lesão no joelho direito e retornou aos gramados em junho deste ano. O "Baixola" disputou 19 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Após a derrota para o Fluminense, Abel Ferreira foi perguntado sobre o futuro de Dudu, mas despistou.

"Não sei (se o Dudu), é um assunto entregue à diretoria, ao Dudu e ao representante do Dudu. No ano de 2022, comigo, fez 68 jogos como, em 2023 fez 43, depois lesionou-se gravemente, voltou neste ano. Teve um período para recuperar o nível de força, ajudou sempre que pôde. É um assunto que está entregue a ele, empresário e diretoria. O que sei é que ele tem contrato até 2025, como eu tenho. Vamos ver, não sei", disse Abel Ferreira.

O Palmeiras terminou o Brasileirão na vice-liderança, com 73 pontos, seis atrás do Botafogo, que ficou com a taça.