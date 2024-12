Roma vence o Lecce e encerra sequência de quatro derrotas no Campeonato Italiano

Depois, duela com o Como, no domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O Lecce, por sua vez, tem seu próximo compromisso no dia 15, contra o Monza, às 8h30, no Estádio Via del Mare.

Vinciamo noi! ??? Nel secondo tempo decidono i gol di Mancini, Pisilli e Kone, tutti sotto la Sud! #RomaLecce pic.twitter.com/HzuyphqqBS ? AS Roma (@OfficialASRoma) December 7, 2024 Saelemaekers abriu o placar para a Roma aos 13 minutos do primeiro tempo. El Shaarawy achou bom passe na área, Saelemakers infiltrou na área, ganhou da marcação e chutou na saída do goleiro para colocar os mandantes na frente. O Lecce deixou tudo igual aos 40, com gol de pênalti de Krstovic.