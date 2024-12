Red Bull Bragantino x Criciúma: confira onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Abrindo a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino recebe o Criciúma neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela última rodada. O time paulista ainda tem chances de afastar a degola após ter conseguido vencer o Athletico Paranaense por 2 a 1 no Paraná.

Onde assistir: A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

Para conseguir se manter na elite do futebol nacional, o Red Bull Bragantino precisa vencer o seu jogo e torcer para que o Fluminense, que tem 43 pontos, seja derrotado pelo Palmeiras em São Paulo. Isso porque Atlético-MG, com 44 pontos, e Athletico-PR, com 42, duelam em Minas Gerais e pelo menos um será superado na tabela em caso de vitória do Massa Bruta.