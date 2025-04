Em alta, Jean Silva pede para lutar no UFC Kansas City: "Daqui a 15 dias"

No último sábado (12), em Miami (EUA), Jean Silva brilhou novamente em um grande palco. Escalado para o card principal do UFC 314, o brasileiro deu show e finalizou Bryce Mitchell em um duelo repleto de rixas e provocações. Com o 'hype' nas alturas após conquistar sua quinta vitória em cinco lutas dentro do Ultimate, 'Lord' parece não querer perder tempo. Em entrevista exclusiva à Ag Fight após o show, o atleta da 'Fighting Nerds' fez campanha para voltar a competir no próximo evento da empresa, em duas semanas.

E o pedido não veio sem um real indício de que isso possa se concretizar. Segundo o próprio, houve uma breve interação com Sean Shelby após o UFC 314. A possibilidade tende a ser negociada com o 'matchmaker' do Ultimate na próxima segunda-feira. Caso realmente tenha seu desejo atendido, Jean reforçaria o card do UFC Kansas City, no dia 26 de abril, que atualmente tem seu companheiro de equipe Carlos Prates escalado para o 'main event'.

"O Sean Shelby (matchmaker do UFC) veio falar comigo, e a gente vai sentar para conversar (na segunda). Mas talvez, daqui a 15 dias, estou batendo em alguém. Já está com o (evento) na mente, né? Então, quem sabe? (UFC Kansas City). Quem sabe? (com o Carlos Prates. Vamos ver amanhã, estou ansioso também (risos)", projetou 'Lord'.