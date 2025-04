Rafael Câmara domina etapa do Bahrein de F-3, conquista segunda vitória e mantém liderança

Depois de iniciar a corrida à frente e com pneus novos, Câmara precisou de três voltas para retomar a liderança da etapa do Bahrein e se recuperar na corrida. Na primeira volta, não resistiu ao ímpeto de Callum Voisin. Depois de um safety car virtual, com a distância mínima entre os pilotos, o brasileiro passou a frente e não teve mais dificuldades desde então.

Quando cruzou a linha de chegada, registrou uma vantagem de seis segundo para Voisin. Tim Tramnitz fechou a etapa do Bahrein na terceira posição e encerrou o dominou na vice-liderança do Mundial de pilotos, com 30 pontos somados nas primeiras corridas da temporada. Voisin vem logo atrás na classificação, com 27 pontos até aqui.

"Foi uma longa corrida. Conseguimos nos recuperar mais fortes depois da derrota de ontem (na corrida sprint) e a equipe está de parabéns. Estou muito confiante para a próxima corrida, chegando com a mesma mentalidade que viemos tendo", afirmou Câmara logo após a corrida.

A Fórmula 3 agora faz uma pausa e retorna somente em maio, para a etapa de Ímola da categoria, entre os dias 16 e 18 de maio. Ao todo, a temporada da categoria é composta por dez corridas e se encerra em Monza, no mês de setembro. Após dois títulos mundiais consecutivos, em 2023, com Gabriel Bortoleto, e em 2024, com Leonardo Fornaroli, a Trident tenta repetir a dose com Câmara neste ano.