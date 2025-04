Carille projeta sequência após vitórias em casa e garante: 'Não me sinto pressionado'

A vitória por 3 a 1 sobre o Sport, em São Januário, representou mais do que três pontos para o Vasco: foi um alívio e, ao mesmo tempo, um ponto de partida. Após dias de pressão externa e questionamentos sobre sua estratégia, o técnico Fábio Carille viu seu planejamento dar resultado, com uma atuação convincente e o apoio renovado da torcida. Agora, o desafio é manter o embalo na próxima terça-feira, diante do Ceará, às 21h30, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o elenco sob desgaste por conta da maratona de jogos e da passagem recente pela altitude na Copa Sul-Americana, Carille apostou em rodízios e cautela. A vitória contra o Sport foi a segunda consecutiva, e a resposta positiva em campo serviu como respaldo à sua estratégia. "Do jogo do Santos para cá, o que planejei deu certo. Se eu não tivesse ganho na terça ou hoje, teria dado errado. Se a gente vai com o grupo principal para o Corinthians, não ia estar inteiro na terça nem diante do Sport. Graças a Deus deu certo o que planejei", avaliou o treinador.

A movimentação nos bastidores também foi um ponto destacado por Carille. Apesar das críticas externas, ele garante que internamente o ambiente é de confiança e respaldo. "Não me sinto pressionado internamente. Sou muito claro com meu trabalho. Os diretores acompanham, veem vídeos, participam das conversas com os jogadores. Dentro do nosso CT, não houve dúvidas", afirmou.