Carille agradece torcida do Vasco após apoio na vitória sobre o Sport pelo Brasileiro

Com direito a dois gols de Pablo Vegetti, o Vasco venceu o Sport por 3 a 1 neste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Após o bom resultado em casa, o técnico Fábio Carille aproveitou a coletiva para agradecer a torcida que foi ao estádio e apoiou o Cruzmaltino.

"Quero agradecer demais o torcedor, muito obrigado! Diferente do que foi no jogo passado, que com 20 minutos já estavam nos vaiando, nos xingando, hoje o gol do Vegetti saiu apenas aos 32 minutos. Minutos antes a gente não vinha bem na partida, o Sport estava melhor, e eles continuaram nos apoiando, o torcedor é o nosso décimo segundo jogador. Seis jogos desse grupo este ano em casa, seis vitórias. Muito obrigado mesmo pelo apoio, vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós", ressaltou o treinador.