Internacional inicia troca do gramado do Beira-Rio

Nesta quinta-feira, o Internacional iniciou o processo de troca do gramado do Beira-Rio para a temporada de 2025.

Devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano, o gramado permanente foi perdido. Para que o retorno do clube ao seu estádio fosse possível, foi plantado o gramado de inverno, que se manteve até o jogo desta quarta-feira, contra o Botafogo.

A operação de troca começou com o serviço de raspagem de toda a grama e nivelamento da areia que fica abaixo do gramado. A próxima etapa do processo será o plantio do gramado Bermuda Tifgrand, que voltará a ser a grama principal do Beira-Rio.