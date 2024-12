Fluminense se reapresenta após vitória e inicia preparação para "decisão" no Brasileiro

Menos de um dia após bater o Cuiabá, o Fluminense se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) do domingo, no Allianz Parque. O duelo tem ar de decisão para ambos, já que o Tricolor carioca quer espantar de vez o fantasma do rebaixamento, enquanto o Verdão sonha com o tricampeonato.

No CT Carlos Castilho, o Fluminense inicou a rotina de treinamentos que fechará neste sábado. Em imagens divulgadas pelo clube em suas redes sociais, foi possível ver os jogadores dividos em dois grupos para um coletivo, em campo reduzido.

O treinador Mano Menezes, para o duelo válido pela última rodada do Brasileirão, não poderá contar com Facundo Bernal. O meio-campista, titular do Tricolor carioca, está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos e é desfalque.