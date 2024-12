Campeão pelo sub-17 do Santos, João Pedro celebra inscrição na Copinha de 2025

O Santos está no grupo 7 da Copinha, com sede em Araraquara. Os adversários na primeira fase são a Ferroviária-SP, Jaciobá-AL e Tirol-CE.

João Pedro briga por uma vaga no time titular da equipe do técnico Leandro Zago com João Victor Fernandes e Rodrigo Falcão.

João Pedro, aliás, já ficou no banco de reservas em partidas do profissional. Ele foi convocado por Fábio Carille nos embates contra Amazonas, Mirassol, Vila Nova e Paysandu na Série B. Pelo sub-17, foram 13 atuações no Paulistão e nove no Brasileirão.