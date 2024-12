Decisivo no Palmeiras, Estêvão lidera participações em gols do Brasileirão; veja números

O atacante Estêvão é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro de 2024. O atacante foi decisivo na noite desta quarta-feira e anotou o gol da vitória, de virada, do Palmeiras por 2 a 1, sobre o Cruzeiro, no Mineirão. Com isso, ele chegou a 22 participações em gols, sendo o líder neste quesito em toda competição.

Em segundo lugar está Rodrigo Garro, meia do Corinthians, seguido de Yuri Alberto, atacante do Timão, com 20 e 19 participações em gols, respectivamente. Alerrandro, do Vitória, aparece em quarto lugar, com 18, enquanto Pedro, do Flamengo, e Lucas Moura, do São Paulo, têm 16.

No duelo desta quarta-feira, Matheus Pereira abriu o placar para a Raposa, Mauricio descontou para o Palmeiras, e Estêvão garantiu a virada. Em cobrança de falta, a Cria da Academia soltou uma pancada, sem chance para Cássio. O resultado manteve a esperança do Verdão pelo título. Esse foi o 13° gol da joia palmeirense no Brasileirão.