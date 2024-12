Faro de artilheiro! Luiz Gustavo é o defensor do São Paulo com mais gols no ano

Com contrato somente até o fim da atual temporada, Luiz Gustavo já indicou que deve permanecer no São Paulo para a próxima temporada. O jogador é muito bem visto pela diretoria tricolor e considerado uma peça-chave não só dentro de campo, mas fora dele também, servindo de exemplo principalmente para os jovens do elenco por sua conduta diária e carreira com passagens por grandes clubes e Seleção Brasileira.

Nesta quarta-feira, contra o Juventude, duelo que marca o último compromisso do São Paulo no Morumbis em 2024, Luiz Gustavo deverá ser titular mais uma vez. Depois de faturar a Supercopa do Brasil neste ano, o volante ainda tem "lenha para queimar" e, quem sabe, títulos para conquistar na próxima temporada.