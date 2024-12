Entenda por que Luca Meirelles, promessa do Santos, não jogará a Copinha em 2025

O Santos divulgou, na última terça-feira, os 30 inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, de 2025. Chamou atenção a ausência de Lucas Meirelles, uma das principais promessas do clube.

Contudo, a não aparição do jogador na lista de relacionados tem explicação. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o atleta, apesar de ter só 17 anos, deve iniciar a temporada de 2025 integrado ao elenco profissional do Santos.

A tendência é que o garoto se reapresente com o restante do grupo no dia 3 de janeiro e viaje a Orlando, onde o clube irá fazer sua pré-temporada. Ele, ainda, deve ganhar oportunidades ao longo do Paulistão e, se der resposta, pode até se colocar de vez entre os profissionais.