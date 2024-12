Com Borré, Internacional divulga relacionados para duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Veja os atletas relacionados do Inter para o duelo contra o Botafogo

Goleiros: Anthoni, Rochet;

Defensores: Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes, Clayton, Renê, Rogel e Vitão;

Meio-campistas: Alan Patrick, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Fernando, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Rômulo;

Atacantes: Rafael Borré, Enner Valencia, Lucas Alario, Lucca, Ricardo Mathias e Wanderson.