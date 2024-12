Vitória x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Thiago Carpini, técnico do Vitória, acredita que seu time vai tentar se impor em casa mais uma vez.

"Os jogadores acreditam na ideia e no trabalho que está sendo realizado e isso acaba fortalecendo todo o elo. Portanto, temos condições de seguir tentando ganhar os jogos que nos restam", disse.

O time nordestino, no entanto, tem um grande problema para este duelo. O meia Matheusinho, com entorse no tornozelo esquerdo, é dúvida e vai se empenhar até o fim para entrar em campo. Se não jogar, Jean Mota fica de sobreaviso.

Pelo lado do Grêmio, o clima é de fim de festa, com o ciclo do técnico Renato Gaúcho chegando ao fim. Porém, ele planeja lutar por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

"Podemos sim conquistar a classificação para a Copa Sul-Americana e ninguém sabe o que nos espera nesses dois jogos finais. Portanto, vamos nos empenhar o máximo nesses confrontos", comentou

Para este duelo, a equipe gaúcha não poderá contar com os zagueiros Pedro Geromel, poupado, e Rodrigo Ely, se recuperando de luxação no pé direito. Assim o setor será composto por Rodrigo Caio e por Jemerson.