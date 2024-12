Veja como anda a recuperação do atacante Bruno Rodrigues no Palmeiras

O atacante Bruno Rodrigues tem sido desfalque para o Palmeiras durante quase toda temporada. Desde maio, o atleta se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e só poderá reforçar a equipe palmeirense em 2025.

Bruno Rodrigues está avançando no processo de sua recuperação e tem feito trabalhos de fisioterapia com bola no campo, mas ainda separado do restante do elenco. Recentemente, o jogador apareceu ao lado de outros atletas fazendo atividades no CT em dia de folga da equipe.

O atacante entrou em campo apenas duas vezes nesta temporada: no empate por 1 a 1 contra o Novorizontino, na estreia do Campeonato Paulista, e na vitória por 3 a 1 sobre a Inter de Limeira, pela segunda rodada do Estadual. Nesse último duelo, no dia 24 de janeiro, o atacante se lesionou e precisou passar por uma artroscopia, que o deixou fora de combate por quatro meses.