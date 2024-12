Santos oficializa contratação de Guilherme Sousa como gerente de futebol

Dentro do planejamento para a temporada de 2025 e visando completar as funções do organograma do Departamento de Futebol, o Santos Futebol Clube acertou a contratação de Guilherme Sousa para o cargo de gerente de futebol, que trabalhará diretamente no Centro de Treinamento Rei... pic.twitter.com/6HYmfxEAEy

O ex-funcionário do Coritiba trabalhará ao lado de Paulo Bracks (CEO), Alexandre Gallo (executivo de futebol) e Léo (coordenador de futebol).

Gallo ainda seguirá como homem forte do futebol santista, ou seja, responsável por buscar contratações no mercado. Ele já exerce essa função desde agosto de 2023 e ajudou na reformulação do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro ao lado do presidente Marcelo Teixeira e do técnico Fábio Carille.

Guilherme Sousa entra em ação para agilizar questões burocráticas e tornar a chegada dos novos atletas mais fácil. Ele poderá ajudar, por exemplo, na busca por moradia na cidade de Santos.

Vale lembrar que recentemente o Peixe enfrentou problemas na contratação de Yusupha Njie. O grande problema foi em relação ao visto do gambiano, que atuava no Catar. Isso atrasou a chegada do atacante. Com um homem a mais na diretoria, portanto, esse entrever pode ser resolvido com mais facilidade.